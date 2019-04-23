Вице-губернатора Петербурга Ирину Потехину побеспокоили телефонные мошенники

Представитель Смольного рассказала о новой схеме аферистов.

Вице-губернатора Петербурга Ирину Потехину в воскресное утро потревожили телефонные мошенники. "Банковкие работники" применили новую схему развода. В ней есть три главных действия об этом сообщила представитель Администрации города на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как указала петербурженка, сначала "заботливый персональный менеджер" предупреждает пользователя об опасности. Затем начинает запугивать и хамить, а потом отправляет фейковые сообщения, в которых указывается информация о списании денежных средств. После психологической атаки "личный помощник" по телефону начинает диктовать своей жертве действия, которые нужны сделать, чтобы "не потерять деньги".

Потехина напомнила, что банки никогда не запрашивают у пользователей по телефону пароли, логины и пин-коды. Она призвала горожан в подобных ситуациях звонить на "горячую линию" финансовой организации.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали серийных интернет-мошенников.

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