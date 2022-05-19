В Петербурге задержали серийных интернет-мошенников

Мошенники успели обмануть как минимум 27 человек.

В четверг, 19 мая, стало известно об удачном пресечении деятельности интернет-мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Петербургские полицейские задержали четверых человек, которые продавали несуществующую технику через фейковые интернет-сайты. Злоумышленники создали не менее 320 поддельных сайтов, где "продавали" технику по заниженным ценам. Покупатели должны были внести 100% предоплату, после получения денег общение с ними прекращалось.

Известны 27 эпизодов, по каждому из них возбудили уголовное дело. Задержанных заключили под стражу.

Видео: МВД Медиа / Телеграм