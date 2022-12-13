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В Петербурге работают 28 тыс. легальных такси
Сегодня, 22:20
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В Петербурге работают 28 тыс. легальных такси

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Сегодня, 22 марта, отмечают Международный день таксиста.

В Петербурге работают 28 тыс. легальных такси.  Об этом сообщили в tg-канале вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова в Международный день таксиста.

Поляков отметил, что водители такси делают жизнь жителей города комфортной. Они помогают петербуржцам быть везде вовремя и жить в  ритме мегаполиса.

Желаю ровной дороги, безаварийной работы и только позитивных историй в пути!

Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.tv: стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: вице-губернатор петербурга, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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