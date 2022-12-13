В Петербурге работают 28 тыс. легальных такси. Об этом сообщили в tg-канале вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова в Международный день таксиста.
Поляков отметил, что водители такси делают жизнь жителей города комфортной. Они помогают петербуржцам быть везде вовремя и жить в ритме мегаполиса.
Желаю ровной дороги, безаварийной работы и только позитивных историй в пути!
Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга
Ранее на Piter.tv: стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Петербурге.
Фото: Pxhere
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