Стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Петербурге

В Северной столице водителям такси платят на 10-15 тыс. рублей меньше, чем их московским коллегам.

Средняя зарплата петербургских водителей такси составляет чуть более 80 тыс. рублей в месяц. Такие данные, полученные в результате совместного исследования, приводят аналитики "Авито Работа" и Salary Index.

Разрыв с московскими таксистами небольшой и составляет примерно 10-15 тыс. рублей. Столичные регионы могут предложить таксистам наиболее высокий заработок, в то время как в других частях РФ они зарабатывают около 58 тыс. рублей.

Кроме того, авторы исследования уточнили, что на рынок такси негативно повлияла пандемия коронавируса. Спустя время, число вакансий в этой сфере растёт.

Ранее мы сообщили о том, что за март спрос на работников туризма и общепита вырос в Петербурге.

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