  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За март спрос на работников туризма и общепита вырос в Петербурге
Сегодня, 10:58
93
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За март спрос на работников туризма и общепита вырос в Петербурге

0 0

Сами соискатели на 7% чаще начали искать вакансии в перечисленных сферах.

За март в преддверии туристического сезона количество вакансий в сфере гостеприимства, туризма и общепита в Северной столице увеличилось на 9%. При этом активность соискателей в данных отраслях возросла на 7%. Об этом рассказали аналитики сервиса hh.ru.

Средняя зарплата работника туристической отрасли на данный момент составляет 53 700 рублей против 50 тыс. рублей в 2022-ом. Приблизительно на 3700 рублей возросли и зарплатные ожидания соискателей.

В новом туристическом сезоне чаще всего требуются работники гостиниц и сферы общепита: доля подобных вакансий на рынке составила 32%. При этом, ресторанный и гостиничный бизнес наиболее заинтересован в молодых специалистах, так как 37% вакансий подойдёт для работников без опыта.

Ранее мы сообщили о том, что число гостиничных номеров зарубежных компаний в Петербурге сократилось на треть.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии