За март спрос на работников туризма и общепита вырос в Петербурге

Сами соискатели на 7% чаще начали искать вакансии в перечисленных сферах.

За март в преддверии туристического сезона количество вакансий в сфере гостеприимства, туризма и общепита в Северной столице увеличилось на 9%. При этом активность соискателей в данных отраслях возросла на 7%. Об этом рассказали аналитики сервиса hh.ru.

Средняя зарплата работника туристической отрасли на данный момент составляет 53 700 рублей против 50 тыс. рублей в 2022-ом. Приблизительно на 3700 рублей возросли и зарплатные ожидания соискателей.

В новом туристическом сезоне чаще всего требуются работники гостиниц и сферы общепита: доля подобных вакансий на рынке составила 32%. При этом, ресторанный и гостиничный бизнес наиболее заинтересован в молодых специалистах, так как 37% вакансий подойдёт для работников без опыта.

Ранее мы сообщили о том, что число гостиничных номеров зарубежных компаний в Петербурге сократилось на треть.

Фото: Piter.TV