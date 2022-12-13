Число гостиничных номеров зарубежных компаний в Петербурге сократилось на треть

Аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение иностранного номерного фонда. Оно может достигнуть 43%.

В городе на Неве заметно сократилось число гостиничных номеров зарубежных компаний. В начале текущего года под управлением международных операторов находилось 6,7 тыс. таких номеров. Это на 32 % меньше, чем в 2019-ом (10 тыс. номеров) Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Nikoliers.

Прогноз на будущее также неутешителен для иностранцев: предполагается, что зарубежный гостиничный фонд может быть сокращён на 43 %. После ухода с рынка многих зарубежных компаний, отели продолжили свою работу, но уже под руководством нового начальства.

Эксперты рынка полагают, что уход зарубежных конкурентов окажет положительное влияние на развитие городского предпринимательства в сфере отелей.

Ранее мы сообщили о том, что в бюджет Петербурга деловой туризм привнес более 50 млрд.

Фото: Piter.TV