В бюджет Петербурга деловой туризм привнес более 50 млрд

В минувшем году туристы из регионов приезжали с деловыми целями порядка 940 тыс. раз.

В Петербург в минувшем году туристы из регионов приезжали с деловыми целями порядка 940 тыс. раз. Это на 250 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом пишет "Петербургский дневник" 7 февраля со ссылкой на комитет по развитию туризма.

Так, 62% таких туристов – мужчины, из которых три четверти – это люди до 44 лет. Среди женщин также основная доля приходится на возрастную категорию от 18 до 44 лет. При этом 89% – имеют высшее или незаконченное высшее образование. Чаще туристы выбирают самолеты – 47%, еще 33% предпочитают поезда. Всего они приезжают в Петербург один-два раза за год и проводят здесь около недели.

Ранее строительство Большого Смоленского моста профинансируют в 2023 году. До этого представители КРТИ заявляли, что в городском бюджете-2023 не предусмотрены средства на строительство объекта.

Фото: Piter.tv

