Строительство Большого Смоленского моста профинансируют в 2023 году

До этого представители КРТИ заявляли, что в городском бюджете-2023 не предусмотрены средства на строительство объекта.

В конце года в Северной столице начнётся строительство Большого Смоленского моста. Финансирование стройки из городской казны заложено в бюджет-2023. Об этом сообщил зампред КГИОП Алексей Михайлов во время общественных слушаний в ЗакСе по изменению 820-го закона.

Деньги на строительство моста выделены. Реализацию проекта планируется начать уже в этом году, если мы примем соответствующие нормативы. Запланированы работы также в 2024 году. Алексей Михайлов, зампредседателя КГИОП Петербурга

Отметим, что до этого представители другого комитета (КРТИ) заявляли об отсутствии средств в бюджете города на строительство объекта, который призван соединить Красногвардейский и Невский районы Петербурга. Сейчас ситуация поменялась.

Ожидается, что финансирование на строительство моста составит 350 млн рублей в 2024-ом, более 520 млн − в 2025-оми более 870 млн − в 2026 году. Проектирование будет закончено в первой половине 2023 года на средства компании "Сетл сити".

Ранее мы сообщили о том, что в феврале власти запустили сервис для контроля за уборкой снега в Петербурге.

Фото: КГИОП