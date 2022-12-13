В феврале власти запустили сервис для контроля за уборкой снега в Петербурге

Чтобы подключиться к сервису, нужно запустить приложение "Я здесь живу" в соцсети "ВКонтакте".

В Петербурге запустили сервис "Уборка снега", который позволяет горожанам узнать об уборке на пешеходных зонах, тротуарах, магистралях в радиусе 1 км от точки в момент поиска и за последние 24 часа. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Чтобы подключиться к сервису, нужно запустить приложение "Я здесь живу" в соцсети "ВКонтакте", перейти в сервис "Уборка снега" и ввести адрес, который вас интересует. На экране отобразится карта с разноцветными линиями, которые являются треками, по которым можно определить движение снегоуборочной техники за последние сутки.

Сервис "Уборка снега" получает информацию с помощью установленных на снегоуборочной технике GPS-трекеров. В настоящий момент ведутся работы по оптимизации сервиса, отмечают в пресс-службе.

Фото: Piter.tv

