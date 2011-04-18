  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский проведет прямую линию с горожанами
Вчера, 23:31
165
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский проведет прямую линию с горожанами

0 0

На вопросы петербуржцев вице-губернатор ответит 18 июля в 20:00.

Вице-губернтор Петербурга Борис Пиотровский 18 июля в 20:00 проведет прямую линию с жителями города. Об этом заявил глава Петербурга 12 июля. 

Отмечается, что Борис Пиотровский курирует городские комитет по культуре, комитет по физической культуре и спорту, комитет по развитию туризма, комитет по печати и взаимодействию со СМИ, Управление внутренней политики администрации губернатора и отдел по связям с религиозными объединениями администрации губернатора.

Вопросы можно направить в личные сообщения на страницу вице-губернатора во "ВКонтакте" или по телефону: 246-79-49. Трансляция состоится в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе правительства Петербурга.

Ранее, 11 июля, прошла прямая линия с вице-губернатором города Владимиром Княгининым.

Фото: ВКонтакте / Борис Пиотровский

Теги: борис пиотровский, вице-губернатор петербурга, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии