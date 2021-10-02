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Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Владимиром Княгининым состоится 11 июля
Сегодня, 10:33
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Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Владимиром Княгининым состоится 11 июля

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Основной темой общения станут наука и высшее образование, их развитие в городе на Неве.

В четверг, 11 июля, в 20:00 вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин проведет прямую линию, чтобы ответить на вопросы горожан. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Основной темой общения станут наука и высшее образование, их развитие в городе на Неве. Петербуржцы смогут задать свои вопросы вице-губернатору в комментариях по ссылке. Владимир Княгинин ответит на них в прямом эфире.

Трансляцию можно посмотреть на телеканале "Санкт-Петербург", в группе правительства Петербурга и на личной странице Владимира Княгинина во ВКонтакте.

Фото: ВКонтакте / Владимир Княгинин

Теги: санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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