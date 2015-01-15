Евгений Варов стал председателем комитета по транспортной инфраструктуре Петербурга

Беглов назначил Варова руководителем комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Евгений Варов назначен председателем Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе губернатора. Губернатор поздравил нового руководителя и вручил ему служебное удостоверение.

До назначения на пост председателя Варов занимал должность заместителя руководителя комитета и временно исполнял обязанности председателя. На рабочем совещании с членами городского правительства Беглов подчеркнул важность эффективного управления транспортной инфраструктурой и пожелал Варову успехов в реализации текущих и перспективных проектов.

Ранее мы сообщили о том, что бывший вице-губернатор Петербурга Елин получил должность в Мариинском театре.

Фото: Сайт правительства Санкт-Петербурга