В зоомагазине Петербурга питонов нашли в тесном террариуме

Предпринимателя обязали улучшить вольеры двух пресмыкающихся.

Специалисты Росприроднадзора отреагировали на жалобы петербуржцев. Проверка показала, что в одном из зоомагазинов города ковровые питоны вынуждены делить между собой слишком тесный террариум, сообщила пресс-служба Северо‑Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Хотя в террариуме были установлены дополнительные источники тепла и освещения, площадь пространства не соответствовала установленным требованиям для содержания таких видов. Владельцу магазина вынесли предостережение и потребовали привести условия содержания животных в соответствие с обязательными нормами.

Ковровые питоны — одни из самых востребованных у любителей экзотики. Они отличаются спокойным нравом и хорошо приспосабливаются к жизни в неволе. Свое название эти змеи получили из‑за характерного узора на коже, напоминающего орнамент ковра. Взрослая особь пресмыкающегося может достигать внушительных размеров — от полутора до двух с половиной метров.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге построят два госприюта для бездомных животных.

Видео: СЗМУ Росприроднадзора