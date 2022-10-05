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Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию со следующего года

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Глава государства подчеркнул, что эти подходы также будут внедрены в новые регионы страны.

Президент России Владимир Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию со следующего года. Об этом он рассказал на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

Глава государства подчеркнул, что эти подходы также будут внедрены в новые регионы страны. Они коснутся преподавания общественно значимых предметов. Президент уточнил, что к таким относятся русский язык, литература, история, обществознание, география и окружающий мир.

Ранее мы сообщали, что на польском телевидении Путина назвали "президентом Украины".

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, образование, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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