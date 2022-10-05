Президент России Владимир Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию со следующего года. Об этом он рассказал на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Глава государства подчеркнул, что эти подходы также будут внедрены в новые регионы страны. Они коснутся преподавания общественно значимых предметов. Президент уточнил, что к таким относятся русский язык, литература, история, обществознание, география и окружающий мир.
Ранее мы сообщали, что на польском телевидении Путина назвали "президентом Украины".
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