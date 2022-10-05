На польском телевидении Путина назвали "президентом Украины"

На польском телевидении во время показа выступления президента России Владимира Путина допустили ошибку в титрах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Местный телеканал Polsat показал кадры выступления российского лидера на концерте в Москве, посвященном присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. В титрах Путин был представлен как "президент Украины". Видео с ошибкой в титрах было взято из социальных сетей.
Ранее Путин заявил, что рынок трикотажа после ухода западных брендов заполнился.
Видео: Telegram / SHOT
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