На польском телевидении Путина назвали "президентом Украины"

На опубликованных кадрах было показано выступление российского лидера на концерте в Москве.

На польском телевидении во время показа выступления президента России Владимира Путина допустили ошибку в титрах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местный телеканал Polsat показал кадры выступления российского лидера на концерте в Москве, посвященном присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. В титрах Путин был представлен как "президент Украины". Видео с ошибкой в титрах было взято из социальных сетей.

Ранее Путин заявил, что рынок трикотажа после ухода западных брендов заполнился.

Видео: Telegram / SHOT