Путин: рынок трикотажа после ухода западных брендов заполнился

Глава государства провел встречу с губернатором Ивановской области.

Рынок трикотажа после ухода западных брендов заполнился. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

В ходе встречи глава региона рассказал о запуске крупнейшей в истории фабрики по производству трикотажных тканей. Он подчеркнул, что благодаря этой фабрике увеличится на треть отечественное производство трикотажного полотна. Также Воскресенский отметил, что место ушедших западных брендов стремятся занять талантливые предприниматели из разных регионов.

Очень хорошо. Рынок посвободнее стал и сразу оказался заполненным. Владимир Путин, президент России

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Видео: kremlin.ru