Песков исключил создание каких-либо особых условий для Навального в колонии

По словам пресс-секретаря, Навальному обеспечат должное лечение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Алексею Навальному обеспечат должное лечение, если он болен. Песков также уточнил, что об особенных условиях для одного осужденного речи идти не может. Об этом сообщает "РИА Новости".

Журналисты также попросили Пескова дать комментарий по поводу письма секретаря организации Amnesty International в адрес Владимира Путина. Автор письма выступил с просьбой позволить Навальному получить помощь медиков. Песков ответил, что не располагает данными о каком-либо письме.

Мы с вами видим информацию разную о том, что этот конкретно заключенный помещен в лечебное подразделение этого СИЗО или не помещен. В общем, это... исключительно является прерогативой ФСИН. Все необходимые мероприятия там проводятся. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Накануне Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии, был переведен в медсанчасть из-за симптомов ОРЗ.

Ранее Навальный рассказал о распространении туберкулеза в его отряде.

Фото: Instagram / navalny