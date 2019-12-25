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Навальный рассказал о распространении туберкулеза в его отряде
Сегодня, 17:33
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Навальный рассказал о распространении туберкулеза в его отряде

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Сам заключенный не вполне здоров: у него сильный кашель и температура.

Из 15 человек, которые находятся в одном отряде с Алексеем Навальным, троих госпитализировали с туберкулезом. Об этом сообщил оппозиционер на своей странице в Instagram 5 апреля. При этом он намерен продолжать голодовку.

Такая вот у нас "идеальная, образцово-показательная колония". Любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть, а внутри антисанитария, туберкулез, отсутствие лекарств. Глядя на кошмарные тарелки, в которые накладывают баланду, я вообще удивлен, что здесь вируса Эболы нет.

написал Навальный.

Чтобы избежать заболевания инфекцией, нужно поддерживать свой иммунитет и есть белковую пищу, однако в исправительной колонии, по словам заключенного, это невозможно. 

На данный момент у оппозиционера сильный кашель и температура 38,1. Несмотря на это он будет продолжать голодовку, которую объявил 31 марта.

Ранее в колонии у Навального побывала журналистка RT Мария Бутина, которая была заключена в американской тюрьме. Она обратила внимание на "идеальный пол" и заставляла Навального убираться. 

Фото: Instagram / @navalny
 

Теги: алексей навальный, голодовка, исправительная колония, туберкулез
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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