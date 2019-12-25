Алексея Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ

Ранее он заявлял о вспышке туберкулеза в колонии.

Алексея Навального, который отбывает наказание в ИК-2 Владимирской области, перевели в медсанчасть с симптомами респираторного заболевания. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ФСИН.

В управлении сообщили, что в ходе медосмотра у Навального выявили повышенную температуру. У заключенного также взяли анализы, включая тест на COVID19.

В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание. из сообщения ФСИН для "Известий"

Также в ФСИН опровергли информацию о вспышке туберкулеза в колонии, о которой Навальный накануне рассказал в своем Instagram.

Напомним, в феврале 2021 года Московский городской суд признал законным замену условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Он должен отбыть в колонии два с половиной года.

Ранее мы сообщали, что Навальный устроил голодовку в тюрьме.

Фото: Instagram/ navalny