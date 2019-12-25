Кадыров призвал администрацию ИК-2 не выдавать Коран Навальному

Кадыров припомнил Навальному его высказывание о мусульманках.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал в своем Telegram-канале оппозиционера Алексея Навального за упоминание Корана.

По словам Кадырова, ранее Навальный называл мусульманок, которые носят хиджаб, "средневековыми дикарями". Также он выступал против строительства мечетей.

Этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе. из сообщения Рамзана Кадырова в Telegram

Кадыров также выразил сомнение, что Навальный собирается принять ислам и встать на истинный путь. Глава Чечни считает, что жизненные принципы Навального не имеют ничего общего с мусульманством.

Кадыров также призвал сотрудников ИК-2 не позволять оппозиционеру сеять межконфессиональную вражду.

Напомним, 13 апреля Навальный заявил, что подаст в суд на руководство колонии, где он отбывает наказание, за то, что ему не выдают читать Коран. По словам администрации колонии, все книги, которые он привез с собой, должны быть проверены на экстремизм.

Ранее в петербургский штаб Навального пришли восемь полицейских.

Фото: Вконтакте / Рамзан Кадыров