В петербургский штаб Навального пришли восемь полицейских

Полиция нагрянула после чьего-то сообщения об "экстремистских материалах" в штабе.

В штаб Навального в Петербурге пришли полицейские. Об этом сообщила в социальных сетях координатор штаба Ирина Фатьянова.

По ее словам, восемь полицейских осматривают помещение после сообщения о наличии там "экстремистских материалов и пиротехнических средств".

Сотрудник полиции задаёт вопрос. Ответ — 51 ст конституции. В ответ он убеждает человека, что такой ответ косвенно подтверждает вину и невиновные не берут 51. написала Фатьянова.

На данный момент встреча с правоохранителями еще не завершилась.

Напомним, Алексей Навальный находится в ИК-2 Владимирской области. Из-за сильного кашля и температуры у него взяли мазок на наличие COVID-19. Результат оказался отрицательным. Ранее оппозиционер рассказал о распространении туберкулеза в его отряде.

Фото: Twitter / Ирина Фатьянова