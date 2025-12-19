Лжеполицейских вымогателей осудили в Петербурге реальные сроки

Четверых участников ОПГ наказали за вымогательство под видом полиции.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор четверым участникам группы, которые представлялись сотрудниками полиции и вымогали деньги у горожан, применяя угрозы и насилие.

Суд признал Мансура Абдылхаисиева и Андрея Закутайло виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с применением насилия. Ника Гергаиа и Татьяна Ермакова также признаны виновными в аналогичном преступлении. Следствием и судом установлено, что в мае 2024 года Андрей Закутайло организовал устойчивую преступную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Петербурга. В состав объединения вошли Абдылхаисиев, Ермакова, Гергаиа, а также иные неустановленные лица. Противоправная деятельность продолжалась до 29 сентября 2024 года.

Женщины в составе группы знакомились с мужчинами через интернет и вели с ними переписку, назначая встречи при условии, что собеседники придут с наркотическими веществами. После прибытия потерпевших на место встречи соучастницы передавали информацию остальным участникам. На месте появлялись мужчины, которые представлялись сотрудниками полиции. Они угрожали жертвам физическим насилием и привлечением к уголовной ответственности, после чего требовали передачи денежных средств.

Таким способом участники группы потребовали у потерпевшего П. 300 тысяч рублей, фактически получив 100 тысяч рублей. Также они вымогали 500 тысяч рублей у К., 300 тысяч рублей у Б. и 200 тысяч рублей у Б1., однако указанных сумм у потерпевших не оказалось. По итогам рассмотрения дела суд назначил Абдылхаисиеву наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 180 тысяч рублей. Гергаиа приговорён к трем годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 150 тысяч рублей.

Лидеру группировки Андрею Закутайло назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей. Татьяне Ермаковой суд назначил три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года и штрафом 100 тысяч рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге из оборота изъяли 150 килограммов сильнодействующего вещества стоимостью 45 млн рублей.

Фото: Piter.TV