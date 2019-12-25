В ЗакСе Петербурга наградили 35 лучших сотрудников полиции

В Белом зале Мариинского дворца 5 ноября состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга чествовали отличившихся полицейских: 35 сотрудников ГУ МВД России поощрены благодарностями и почетными грамотами. Об этом рассказали в региональной пресс-службе МВД.

В Белом зале Мариинского дворца 5 ноября состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 10 ноября.

Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин поблагодарил представителей ЗакСа за работу в тесном диалоге с подразделениями ГУ МВД России в сфере нормотворчества.

На торжественном собрании 35 наиболее отличившихся сотрудников полиции были удостоены благодарностей и почетных грамот от ЗакСа Санкт-Петербурга и от имени его председателя.

Фото: МВД