Захарова пообещала соразмерный ответ на ограничения против российских дипломатов

В МИД РФ указали на возможные санкции со стороны коллективного Запада в новом пакете.

Российское министерство по иностранным делам пообещало соразмерный ответ на ограничения против российских дипломатов. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Москве с журналистами от 6 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что если Европейский союз введет ограничения в отношении российских дипломатов, то наша страна отреагирует на такие недружественные шаги. Таким образом в МИД РФ прокомментировали материалы из западных СМИ, в которых начали циркулировать утечки так называемые о стремлении ряда стран ЕС включить в разрабатываемый объединением очередной пакет антироссийских санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания дипломатов. При этом сейчас Россия не сомневается в достоверности таких данных и воспринимает их со всей серьезностью.

Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать. В отношении дипломатов государств ЕС в РФ будут введены соразмерные ограничения, подчеркну, если ЕС введет ограничения в отношении российских дипломатов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала политизированным отстранение сборной РФ по хоккею с ЧМ.

Фото и видео: МИД России