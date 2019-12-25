Салливан: Байден считает стабильные отношения с Россией возможными

Советник президента США считает, что Вашингтон может создать предсказуемые отношения с РФ.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан полагает, что Джо Байден находит возможным сформировать стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Такое заявление чиновник сделал в беседе с журналистами местного телеканала CNN.

Как он говорил ранее на этой неделе президенту Путину, его целью является предоставить значительный и убедительный ответ, но не обострить ситуацию. Он уверен, что США и Россия могут иметь стабильные и предсказуемые отношения, что существуют сферы, где мы можем работать вместе. Джейк Салливан, советник Джо Байдена по нацбезопасности

Напомним, что во время телефонного разговора Джо Байден предложил Владимиру Путину организовать личную встречу на нейтральной территории. Государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил СМИ, что мероприятие состоится в течение следующих нескольких недель. Также Вашингтон пригласил Москву к участию в климатическом саммите, который пройдет в онлайн-формате 22 и 23 апреля. В нем примут участие 40 глав государств.

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