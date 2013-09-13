Блинкен: Байден предложил Путину встретиться в предстоящие недели

Госсекретарь США выступил с заявлением в Брюсселе после переговоров глав НАТО.

Американский президент Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в предстоящие недели. Об этом журналистам рассказал государственный секретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Брюсселе. Ранее представители Белого дома не называли точной даты переговоров. Они лишь дали намек на то, что встреча между политиками состоится в течение следующих нескольких месяцев.

Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт подчеркнул, что встреча глав государства важна для того, чтобы стороны могли избежать просчетов. Он уверен, что важность отношений с РФ продемонстрирована тем, что Джо Байден снял телефонную трубку и связался с Москвой, чтобы договориться о встрече.

В МИД РФ ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена.

Фото: YouTube/U.S. Department of State