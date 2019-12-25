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В МИД ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена
Сегодня, 9:40
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lesjasap

В МИД ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

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Мария Захарова рассказала, кто занимается подготовкой встречи российского и американского лидеров.

В МИД России ответили на вопрос о подготовке встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала в интервью для YouTube-проекта "Соловьев Live" о проработке общения главы РФ с коллегой из США.

Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Белый дом предложил Кремлю в ближайшие месяцы провести встречу на уровне глав государства. Пресс-секретарь Джен Псаки заметила, что пока что говорить о месте проведения встречи рано. Ранее между РФ и США накалились отношения из-за высказывания Джо Байдена о том, что он считает коллегу из Москвы "убийцей". Политик добавил, что Владимир Путин ответит Вашингтону за вмешательство в президентские выборы.

Встреча лидеров США и России пройдет на нейтральной территории.

Фото: МИД Росссии

Теги: владимир путин, джо байден, мария захарова, мид
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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