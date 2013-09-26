Встреча лидеров США и России пройдет на нейтральной территории

Встречу планируют провести в ближайшие месяцы.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил ему провести встречу, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление Белого дома.

Во время разговора лидеры государств затронули тему по продолжению договора СНВ-3. Байден также поднял вопрос о кибервзломах и вмешательстве в выборы. В диалоге президенты обсудили и ситуацию на российско-украинской границе.

Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия. из сообщения Белого дома

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, позже встреча глав РФ и США пройдет очно.

Ранее президент США запросил более $750 млрд на оборону в 2022 году.

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