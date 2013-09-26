  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Встреча лидеров США и России пройдет на нейтральной территории
Сегодня, 8:04
103
phil_k

Встреча лидеров США и России пройдет на нейтральной территории

0 0

Встречу планируют провести в ближайшие месяцы.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил ему провести встречу, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление Белого дома.

Во время разговора лидеры государств  затронули тему по продолжению договора СНВ-3. Байден также поднял вопрос о кибервзломах и вмешательстве в выборы. В диалоге президенты обсудили и ситуацию на российско-украинской границе.

Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия.

из сообщения Белого дома

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, позже встреча глав РФ и США пройдет очно. 

Ранее президент США запросил более $750 млрд на оборону в 2022 году.

Фото: pixabay.com
 

Теги: владимир путин, встреча путина и байдена, джо байден, договор снв-3
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии