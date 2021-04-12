Саакашвили пообещал защищать Одессу от Путина

Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что будет "защищать Одессу до конца" от России. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Также, по словам Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский не планирует наступательную операцию в Донбассе.
Ни у кого в голове такого в Украине, вообще, и близко нет. Это, вообще, не тема для разговора.
Михаил Саакашвили для "Эха Москвы"
Экс-президент Грузии также заявил, что если Владимир Путин захочет "взять обратно Одессу", то за нее заступится вся Украина. По его мнению, Одесса, как и Севастополь, является целью главы РФ, потому что она раньше тоже входила в состав Российской империи.
В случае такого исхода событий, Саакашвили пообещал защищать Одессу до конца, "будучи одесситом".
Ранее премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в провокации против Познера.
Видео: YouTube / Эхо Москвы
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Тебе ли, мишико, не знать, как от русских защищаться надо, когда у нас терпение заканчивается и нас к этому вынуждают...