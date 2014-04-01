Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в провокации против Познера

Ираклий Гарибашвили негативно оценил действия "Единого национального движения" в отношении приезда Познера.

Премьер-министр Грузии обвинил партию Михаила Саакашвили в провокации против Владимира Познера. Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании раскритиковал деструктивные действия сторонников оппозиционного "Единого национального движения". По мнению чиновника, активисты поставили перед собой задачу нанести максимальный ущерб государству.

Цель Саакашвили - деструкция, саботаж, нанесение максимального ущерба нашей стране, повреждение международного имиджа страны. На этот раз вновь это было сделано тогда, когда наша страна частично открывается для туристов. И всем известно, насколько важен для нас туризм, тем более в такой ситуации. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Глава местного правительства уверен, что та форма протеста, которую выбрала оппозиция в отношении приезда российского журналиста, выходит за рамки цивилизованного поведения.

Напомним, что толпа окружила отель, в котором остановился Владимир Познер с друзьями. Журналист планировал вернуться домой 3 апреля после празднования дня рождения, но был вынужден покинуть страну раньше.

Премьер Грузии объяснил, что Познер не нарушал закон об оккупации.