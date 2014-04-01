В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера

Ранее журналист не поддержал "территориальную целостность" Грузии.

В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда российского журналиста Владимира Познера. Местные телеканалы рассказали, что демонстранты закидали гостиницу, в котором остановился иностранец, яйцами. Протестующие окружили отель, в котором остановился Познер. К зданию направлены бригады правоохранительных органов.

Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции. Заал Удумашвили, лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение"

Известно, что Познер остановился в номере Rooms hotel вместе с друзьями. Там русские гости празднуют день рождения журналиста. Оппозиционные грузинские активисты и члены общественных организаций считают, что присутствие Познера в стране невозможно из-за его убеждений. Ранее журналист отказался признавать территориальную целостность страны, заявив, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Напомним, что 26 августа 2008 года после вооруженного нападения Тбилиси на Цхинвал, Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузия до сих пор отказывается признавать независимость республик.

Познер прокомментировал участие Манижи в "Евровидении-2021".

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