Познер прокомментировал участие Манижи в "Евровидении-2021"

Он заявил, что не знаком с творчеством певицы и не слышал ни одного ее трека.

Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал информацию об участии певицы Manizha (Манижи Сангин) в "Евровидении-2021". Он заявил, что не знаком с ее творчеством и не слышал ни одного трека.

"Это не та музыка, которая мне интересна. Я не слушаю поп-музыку, поэтому не могу сказать, кто мог бы выступать от России на "Евровидении" и не могу оценить ее навыки (Манижи – прим. Ред.)", - объяснил Познер.

О том что Россию на "Евровидении-2021" будет представлять певица Манижа, стало известно 8 марта. Она поедет на международный песенный конкурс с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Ранее артистка объяснила смысл композиции.

Фото: Познер Online