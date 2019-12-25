Российский телеведущий не удивится, если фронт для ВСУ рухнет через месяц.

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер столкнулся с волной критики после интервью, которое он дал британскому медиа Radio Times. Впервые с 2023 года наш соотечественник высказался о проведении специальной военной операции (СВО) на украинской территории и объяснил мировому сообществу свою позицию. Известно, что общение россиянина с западным СМИ опубликовано на видеохостинге YouTube от 30 сентября. Мужчина объяснил, что согласился на разговор с медиа Соединенного королевства только после того, как местные журналисты гарантировали не редактировать его ответы и опубликовать их полностью. Журналист отметил, что на данный момент не сомневается в победе Вооруженных сил России над киевским режимом. Он отметил, что армия Москвы имеет превосходство в числе вооружений и бойцов.

Я бы не удивился, если, скажем, примерно через месяц украинский фронт рухнет. Владимир Познер, журналист

Познер опроверг информацию о своей госпитализации.

Фото: YouTube / Frontline