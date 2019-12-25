Манижа объяснила смысл своей песни для "Евровидения"

Песня Russian Woman рассказывает о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий.

Певица Manizha раскрыла смысл своей песни Russian Woman ("Русская женщина"), с которой она поедет на "Евровидение-2021". Ее композиция рассказывает о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий. Об этом пишет ТАСС.

По словам Manizha, русская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полетов в космос. Она не боится противостоять стереотипам и брать на себя ответственность. Именно эти качества русской женщины вдохновили певицу на написание песни.

"Я не оплошаю, я сделаю все как надо, честно", - пообещала Manizha.

8 марта стало известно, что Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" будет представлять певица Manizha. Петербургская рейв-группа Little Big от участия в соревновании отказалась. Как заявил лидер группы Илья Прусикин, им будет сложно затмить свой прошлогодний успех. Кроме того, в России много талантливых исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами страны.

Фото: Instagram / manizha