Премьер Грузии объяснил, что Познер не нарушал закон об оккупации

Ираклий Гарибашвили рассказал подробности о приезде журналиста в Тбилиси.

Премьер-министр Грузии объяснил, что Владимир Познер не нарушал закон об оккупации. Об этом на заседании правительства сообщил Ираклий Гарибашвили. Он уточнил, что российский журналист вместе с друзьями пересек государственную границу на законном основании, однако нарушение карантинных мер является неприемлемым для Тбилиси. Сейчас Познер оштрафован на две тысячи лари (порядка 600 долларов).

Познер, который является гражданином США, не нарушал закон об оккупированных территориях. Он часто посещает Грузию с американским паспортом, это был его очередной личный визит. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Чиновник рассказал, что во время прибытия в Грузию журналист показал ковид-паспорт с отрицательным результатом теста ПЦР на коронавирус. После приезда компании Познера местные активисты устроили акцию протеста. Грузинская оппозиция недовольна тем, что гость не поддержал территориальную целостность страны, заявив ранее, что Абхазия никогда не войдет в состав Грузии.

Видео: YT / Formula News