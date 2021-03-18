Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"

Политик заявил, что его не волнует чужое мнение.

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили назвал европейских депутатов и экс-посла США Яна Келли "аморальными идиотами". Об этом действующий глава украинского исполнительного комитета Национального совета по реформам сообщил в интервью журналистам телеканала "ТВ Пирвели". Он прокомментировал слова иностранцев о грузинской политике. Спикер уточнил, что его не волнует чужое мнение.

Все те, кто говорит, что Саакашвили нужно отстранить от власти и влияния, являются аморальными идиотами. Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии

Напомним, что политик покинул Тбилиси в 2013 году. В Грузии против бывшего президента возбуждено уголовные дела. Он заочно приговорен к нескольким тюремным срокам. Весной 2015 года стал украинским политиком. Петр Порошенко назначил иностранца на должность главы Одесской области, но уже в 2016 году Саакашвили лишился этого места.

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Видео: YT / ტვ პირველი • TV Pirveli