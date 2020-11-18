Президент США запросил более $750 млрд на оборону в 2022 году

Бюджет – меньше заявленного президентом Дональдом Трампом на этот же временной период.

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса страны $753 млрд из федерального бюджета на программы национальной обороны. Об этом 9 апреля сообщили на телеканале CNN. Глава государства отдельно добавил, что средства также направят на "сдерживание исходящих из Китая и России угроз".

Планируется, что из заявленной суммы Пентагон получит $715 млрд. Бюджет не соответствует $722 млрд, которые администрация бывшего главы государства Дональда Трампа выделила на 2022-й год, отмечают в СМИ.

В конце 2020 года власти США выделили 290 млн долларов на "противодействие влиянию России", отмечено в документе из пакета законопроектов о финансировании на 2021 год.

Фото: Pixabay