США выделят $290 млн на борьбу с Россией

Также будет введет запрет на финансирование "деятельности в пользу стратегических целей правительства РФ"

Власти США выделят 290 млн долларов на "противодействие влиянию России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ из пакета законопроектов о финансировании на 2021 год.

Его утвердил президент США Дональд Трамп. В документе уточняется, что выделенные средства направят на "попытки России посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". Также в нем говорится о запрете на финансирование "деятельности в пользу стратегических целей правительства РФ". По мнению госсекретаря США, это может угрожать интересам национальной безопасности страны.

Ранее стало известно, что Трамп приедет в Вашингтон в день утверждения результатов выборов.

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