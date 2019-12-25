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США выделят $290 млн на борьбу с Россией
Сегодня, 9:21
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d_s_sarkisov

США выделят $290 млн на борьбу с Россией

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Также будет введет запрет на финансирование "деятельности в пользу стратегических целей правительства РФ"

Власти США выделят 290 млн долларов на "противодействие влиянию России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ из пакета законопроектов о финансировании на 2021 год.

Его утвердил президент США Дональд Трамп. В документе уточняется, что выделенные средства направят на "попытки России посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". Также в нем говорится о запрете на финансирование "деятельности в пользу стратегических целей правительства РФ". По мнению госсекретаря США, это может угрожать интересам национальной безопасности страны.

Ранее стало известно, что Трамп приедет в Вашингтон в день утверждения результатов выборов.

Фото: Pixabay.com

Теги: законопроект, россия, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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