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Захарова: МИД РФ расскажет чешскому послу, что последует за дальнейшими действиями Праги

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Российские дипломаты 22 апреля встретятся с послом Чехии.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова расскажет чешскому послу о том, что последует за дальнейшими действиями Праги. Такое заявление чиновница сделала в рамках программы на радиостанции "Вести ФМ". Гостья эфира отметила, что разговор с иностранными представителями будет продолжен сегодня.

Никаких гаданий, никаких, так сказать, предчувствий относительно тех шагов, которые они могут предпринять, не могут, больше не будет. Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Праги.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По словам Захаровой, Москва может объяснить логику поведения Праги в отношении России "общим заказом" на подобное поведение со стороны Запада. В МИД считают, что действия Чехии ничего общего не имеют с дипломатией, прагматикой или здравомыслием.

В Кремле оценили требование Праги вернуть высланных дипломатов.

Фото и видео: YouTube / Соловьев LIVE

Теги: высылка дипломатов, мария захарова, мид, чехия
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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