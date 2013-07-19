Якуб Кулганек ждет ответа от Москвы до 12 часов дня 22 апреля.

Глава МИД Чехии потребовал вернуть всех высланных дипломатов в Москву. Об этом Якуб Кулганек сообщил российскому послу Александру Змеевскому. В Праге протестуют против отправки собственных делегатов из Москвы домой. В общей сложности в страну должны вернуться 20 человек, работающих в посольстве. Официальные власти ожидают решение коллег до 12 часов дня 22 апреля (13 часов по московскому времени).

Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников. Якуб Кулганек, глава МИД Чехии

По мнению министра, решение Москвы практически парализовало работу дипломатического учреждения Чехии в России. Среди сотрудников, которые должны быть высланы из страны, находится заместитель посла. В Чехии полагают, что высылка 18 российских "представителей спецслужб" ничем не угрожает деятельности посольства РФ в Праге.

Напомним, что правительство Чехии говорило о том, что посольство в Москве меньше, чем дипломатическое ведомство РФ в Праге. Оппозиция призвала действующую власть достигнуть паритета в численности сотрудников обоих ведомств. В МИД Чехии уточнили, что с 20 апреля штат посольства РФ в Праге состоит из 27 дипломатов и 67 членов технического персонала, а посольства Праги в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих.

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