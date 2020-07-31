Президент Чехии назначил нового главу МИД. Трансляцию торжественной церемонии вели представители местного государственного телевидения. Милош Земан назначил на пост министра внешнеполитического ведомства Якуба Кулганека. Ранее чиновник находился в должности заместителя руководителя МВД.
Поздравляю Вас с назначением на пост руководителя МИД и желаю успехов в этой ответственной работе на благо республики.
Милош Земан, президент Чехии
Напомним, что предшественника Кулганека Томаша Петршичека президент осободил от занимаемой работы. Ранее с таким предложением к политику обратился премьер-министр страны Андрей Бабиш. На протяжении девяти дней пост главы МИД занимал первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек. Он принял решение о высылке из страны 18 российских дипломатов, подозреваемых в причастности ко взрывам во Врбетице в 2014 году.
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Фото: Pixabay.com
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