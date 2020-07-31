Должность получил бывший замглавы МВД Якуб Кулганек.

Президент Чехии назначил нового главу МИД. Трансляцию торжественной церемонии вели представители местного государственного телевидения. Милош Земан назначил на пост министра внешнеполитического ведомства Якуба Кулганека. Ранее чиновник находился в должности заместителя руководителя МВД.

Поздравляю Вас с назначением на пост руководителя МИД и желаю успехов в этой ответственной работе на благо республики. Милош Земан, президент Чехии

Напомним, что предшественника Кулганека Томаша Петршичека президент осободил от занимаемой работы. Ранее с таким предложением к политику обратился премьер-министр страны Андрей Бабиш. На протяжении девяти дней пост главы МИД занимал первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек. Он принял решение о высылке из страны 18 российских дипломатов, подозреваемых в причастности ко взрывам во Врбетице в 2014 году.

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