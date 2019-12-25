Чехия обсудит с НАТО отношения Москвы и Праги

Они планируют провести встречу на этой неделе.

Власти Чехии после выдворения российских дипломатов и зеркального ответа РФ предложила НАТО выступить с совместным заявлением по данной ситуации. Об этом заявлено в Twitter МИД республики.

На заседании Североатлантического совета <…> Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную на данный момент солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО. из Twitter МИД Чехии

В МИД Чехии сообщили, что Прага проведет еще одну встречу с союзниками НАТО в конце этой недели. На мероприятии планируют обсудить возможные действия в отношении России.

В сообщении также отмечается, что Чехия обвинила РФ в "нарушении суверенитета и национальной безопасности".

Ранее мы сообщали, что Чехия может потребовать от России компенсацию за взрыв на оружейных складах в 2014 году.

Фото: Twitter / @CzechMFA