Чехия может потребовать от России компенсацию за взрыв на оружейных складах в 2014 году

В парламенте республики считают, что расследование этого дела было самым успешным за всю историю Чехии.

Депутаты парламента Чехии призвали правительство республики сократить количество сотрудников российского посольства в столице, а также потребовать от России компенсацию за ущерб, который был нанесен военным складам боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом сообщается на сайте чешского телевидения со ссылкой на заседание правительства республики.

По словам главы правительства Чехии Андрея Бабиша, диверсия на складах является террористическим актом. Также первый вице-премьер республики Ян Гамачек дал удовлетворительную оценку работе спецслужб за расследование ЧП. По его словам, это была самая успешная операция за весь период существования Чехии.

Парламентарии также поддержали выдворение российских сотрудников дипмиссии и призвали правительство уменьшить число ее представителей в Праге. Также депутаты выступили против участия российских компаний в строительстве АЭС "Дукованы.

Ранее мы сообщали, что российского посла планируют вызвать в МИД Чехии.

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