Российского посла планируют вызвать в МИД Чехии

МИД Чехии вызвал посла России в Праге для встречи с главой ведомства Яном Гамачеком.

Исполняющий обязанности главы чешского МИДа Ян Гамачек сообщил о планах вызвать посла России в Праге Александра Змеевского для уведомления о дальнейших шагах страны на фоне развернувшегося дипломатического скандала. Чешские СМИ передают, что Гамачек пообещал высказать возмущение действиями российской стороны.

Власти Чехии планируют попросить партнеров по Евросоюзу и НАТО выслать российских "разведчиков" из посольств в других государствах. И.о. главы МИДа уверен, что в отношении России должны быть приняты меры в странах-союзниках Чехии.

Сегодня мы сообщали, что МИД России назвал ситуацию с расследованием взрывов на складах в Чехии "маразматическим парадом". Вместе с тем премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России.

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