  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России
Сегодня, 8:04
69
lesjasap

Премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России

0 0

Андрей Бабиш прокомментировал обвинения в отношении России по ситуации, произошедшей в Врбетице.

Премьер-министр Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России. Такое заявление журналистам сделал Андрей Бабиш, комментируя ситуацию со взрывом боеприпасов в 2014 году на территории деревни Врбетице. По мнению чиновника, это не было проявление государственного терроризма со стороны Москвы. Глава местного правительства подчеркнул, что официальный отчет комиссии о произошедшем Прага не сможет опубликовать.

Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием.

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Напомним, что обвинения в отношении России начали поступать вечером 17 апреля. Тогда Андрей Бабиш рассказал, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе во Врбетице. Генеральный прокурор Павел Земан уточнил, что предположительно за инцидентом стоят Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании считают причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. В результате из Чехии будут высланы российские дипломаты (18 человек). Александр Петров и Руслан Боширов объявлены в розыск.

Еврокомиссия поддержала позицию Чехии о высылке российских дипломатов.

Фото: Facebook/Andrej Babiš

Теги: александр петров, андрей бабиш, врбетице, гру, руслан боширов, чехия
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии