Премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России

Андрей Бабиш прокомментировал обвинения в отношении России по ситуации, произошедшей в Врбетице.

Премьер-министр Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России. Такое заявление журналистам сделал Андрей Бабиш, комментируя ситуацию со взрывом боеприпасов в 2014 году на территории деревни Врбетице. По мнению чиновника, это не было проявление государственного терроризма со стороны Москвы. Глава местного правительства подчеркнул, что официальный отчет комиссии о произошедшем Прага не сможет опубликовать.

Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием. Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Напомним, что обвинения в отношении России начали поступать вечером 17 апреля. Тогда Андрей Бабиш рассказал, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе во Врбетице. Генеральный прокурор Павел Земан уточнил, что предположительно за инцидентом стоят Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании считают причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. В результате из Чехии будут высланы российские дипломаты (18 человек). Александр Петров и Руслан Боширов объявлены в розыск.

Еврокомиссия поддержала позицию Чехии о высылке российских дипломатов.

Фото: Facebook/Andrej Babiš