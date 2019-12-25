Чехия обсудит взрыв в Врбетице на встрече глав МИД стран Евросоюза

В МИД республики утверждают, что к нему причастны российские спецслужбы.

Взрыв в Врбетице в 2014 году, который якобы устроили российские спецслужбы, обсудят на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек в своем Twitter.

Я проинформировал наших послов в ЕС и НАТО, чтобы они сообщили о деле Врбетице. Я также сам расскажу об этом на заседании глав МИД ЕС в понедельник. Ян Гамачек, глава МИД Чехии в Twitter

Накануне власти Чехии заявили, что спецслужбы России причастны к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Чуть позже МИД сообщил о выдворении из республики 18 российских дипломатов.

Ранее мы сообщали, что полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых отравителей Скрипалей.

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