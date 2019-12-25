Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых отравителей Скрипалей

В ведомстве сообщили, что разыскиваемые находились на территории страны в 2014 году.

Правоохранительные органы Чехии объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщается на сайте полиции страны. Великобритания ранее выдвинула им обвинение в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Сообщается, что ордер выдал Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Службы уголовной полиции и расследований "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления". В ведомстве заявили, что Петров и Боширов осенью 2014 года находились на территории Чехии.

Весной 2021 года США также внесли разыскиваемых в список санкций за распространение оружия массового поражения.

Ранее в Чехии допустили отстранение России от строительства АЭС "Дукованы".

Фото: news.met.police.uk