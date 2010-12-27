Подозреваемые в отравлении Скрипалей получили визы в Санкт-Петербурге

В консульство они предоставили все необходимые документы и выпуску со счета.

Подозреваемые в отравлении Скрипалей – Александр Петров и Руслан Боширов получили британские визы под видом петербургских бизнесменов. Об этом сообщает английское издание The Telegraph.

Как пишет СМИ, ссылаясь на свои источники в спецслужбах, мужчины получили возможность прилететь в Англию, обосновав это "деловыми интересами" в сфере международной торговли. В консульство они предоставили все необходимые документы и выпуску со счета. У сотрудников консульства их история подозрений не вызвала.

Как отмечает британская газета, настоящие имена подозреваемых не разглашаются, однако спецслужбы Англии твердо уверены, что они имеют отношение к ГРУ. В Москве обвинения отрицают и просят британское правительство прекратить нападки и начать сотрудничество.

Напомним, что 4 марта бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическом веществом "Новичок", якобы разработанным советскими учеными. Происшествие послужило повод разгару политического конфликта между Россией и Соединённым Королевством. Великобритания выслала российских дипломатов из страны. В этом ее поддержали почти 30 других стран. Москва ответила аналогичными мерами.

Фото: twitter.com/rachaelvenables