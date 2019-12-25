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Племянница Скрипаля сообщила следователям о звонке его дочери
Сегодня, 12:20
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matveyvn

Племянница Скрипаля сообщила следователям о звонке его дочери

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Юлия позвонила в Ярославль и рассказала о здоровье отца.

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сообщила следователям о звонке его дочери Юлии, которая приходится ей двоюродной сестрой. Об этом пишет ТАСС.

В Следственный комитет я сразу же позвонила, сообщила, что был звонок от Юлии.

Виктория Скрипаль

Юлия позвонила в Ярославль и рассказала о здоровье отца. Она отметила, что он чувствует себя нормально, при этом до сих пор находится под наблюдением медицинского работника.

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Фото: pixabay.com

Теги: ск рф, скрипали, солсбери
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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