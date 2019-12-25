Лавров: действия ФРГ по Навальному похожи на ситуацию с Солсбери

Глава МИД России также сравнил инцидент с крушением малазийского самолета на Донбассе.

Сергей Лавров заявил о том, что действия ФРГ по Алексею Навальному похожи на ситуации с Солсбери и малазийским Boeing на Донбассе. Глава российского МИД напомнил, что официальный представитель правительства Германии заявил о том, что запрос от Генеральной прокуратуры РФ передан в органы независимой юстиции, поэтому "немецкое правительство ничего сделать уже не может". Одновременно с этим чиновники говорят о том, что требуют от Москвы провести независимое расследование.

Это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами...в Солсбери, когда все было засекречено, и мы не имеем никакой информации, в том числе и о том, где находятся российские граждане Скрипали Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров также сравнил ситуацию с оппозиционным политиком с историей, которая произошла в 2014 году на Донбассе, когда упал пассажирский лайнер. Регулярно Нидерланды обвиняли РФ в том, что Кремль отказывается сотрудничать по данному вопросу и не предоставляет информацию. Однако официальные структуры Москвы неоднократно предлагали провести разбор всех фактов, которые имеются у РФ.

Полиция Берлина прокомментировала данные об усилении охраны Навального.